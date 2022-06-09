Adana'da bayıltan yarışma! Acılı tost hastanelik etti

Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana'da, 1973 yılında son kalan parasıyla aldığı seyyar tezgahta tost yapan Mahmut Kurt'un bu lezzeti, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Anıl Kurt ile tüm Türkiye'ye yayıldı.

Sacda pişirilen sucuk, yumurta, domates, baharatla harmanlanıp, somun ekmekle buluştuktan sonra ütüyle preslenip, lezzet severlere sunuluyor. Geçmişte seyyar tezgahta Adanalılara sunulan meşhur tost, 'Tostçu Mahmut' markasıyla şimdi 23 şube 400 çalışanı ile Türkiye'nin dört bir köşesinde servis ediliyor.

7 / 21



AVRUPA VE ORTADOĞU'YA AÇILIYOR





Yarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, "Adana tostunu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş" diye konuştu.