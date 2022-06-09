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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 10:19

Adana'da bayıltan yarışma! Acılı tost hastanelik etti

'1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması'nda fenalaşarak bayılan bir yarışmacı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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