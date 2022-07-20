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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:58

Adana'da baraj gölündeki 'yüzen evler'in sayısı artıyor

Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve 'yüzen evler' olarak adlandırılan yapıların sayısı giderek artıyor.

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