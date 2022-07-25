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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:32

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga! Cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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