  • $23,6122
  • 25,8203
  • 1481.47
  • 5286.69

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 13:29

Adacıklar rüzgarın etkisiyle yer değiştiriyor! Sivas'ta eşine az rastlana olay

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde bulunan yüzen adacıklar rüzgarla yer değiştiriyor, doğa harikası göl turizme kazanmayı bekliyor. Göl görüntüsü kadar sahip olduğu diğer doğal özellikleri ile de dikkat çekiyor. Doğal güzelliği ile mest eden göl içerisinde bulunan adacıklar rüzgarın etkisi ile hareket ederek yer değiştiriyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.