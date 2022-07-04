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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:56

Açılış için gün sayıyor! Barbaros Hayreddin Paşa Camisi denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor

Levent'te yapımı süren Türk ve dünya denizcilik tarihinin en büyük isimlerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın isminin verildiği cami, denizcilik sembolleriyle dikkati çekiyor.

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