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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 11:22

Acı detaylar ortaya çıktı! Vinç faciasında ölen işçilerin kimliği tespit edildi

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinden 3'ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında her ikisinin de konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı'nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almadan kurtulurken, ağabeyi Yıldırım Sarı ise enkaz altından 10 saat sonra çıkarıldı.

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