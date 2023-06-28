Acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı! Tedavilerinin ardından yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştılar

Bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı.

Acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

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Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.