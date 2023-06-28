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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 09:59

Acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı! Tedavilerinin ardından yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştılar

Kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı.

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