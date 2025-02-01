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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2025 Cumartesi 13:22 |

Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu'nun iklim değişikliği ve çevresel etkenlerden korunarak geleceğe aktarılması planlanıyor.

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