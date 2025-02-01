Acarlar Longozu, korunarak geleceğe taşınacak

Bu tür alanların iyi yönetilmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi için bu kırılganlık kriterlerinin azaltılması gerekiyor. Acarlar Longozu için de aynı şey geçerli. Çok kıymetli bir ekosistem, kuşların göç alanı üzerinde olması sebebiyle ve diğer bitki çeşitliliği açısından çok önemli bir alan. Mutlaka korunması gerekiyor. Bununla ilgili Mahalli Sulak Alan Komisyonunda da yaptığımız yönetim planı var. Bu yönetim planı çerçevesinde yetkili belediyeler, DSİ, orman müdürlükleri ve üniversiteler gibi birçok kurum, altyapısından üstyapı çalışmalarına kadar kurumlara göre planlanmış durumda."