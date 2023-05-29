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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:43

ABD'deki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

ABD'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı.

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