ABD'deki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı

ABD'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı.
New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde gurbetçiler, Türkiye'deki seçim sonuçlarının ardından bir araya gelerek, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle Cumhurbaşkanı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
Çok sayıda Türk, Paterson caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı, araçlarından Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri salladı.
Konvoya katılan Filistinliler de kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla "Erdoğan" sloganı atarak seçim sonucunu kutladı.