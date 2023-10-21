  • $27,9473
  • 29,6631
  • 1780.41
  • 7510.68

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 15:08

Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu! Ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, sonbahar renkleriyle güzel görüntü sundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.