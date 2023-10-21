Abant'ta sonbahar renkleri hakim oldu! Ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı

1 / 11

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta çeşitli türlerdeki ağaçlar, sonbaharın renklerini yansıtıyor.

2 / 11

Dört mevsim yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Abant, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

3 / 11

Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının iç içe görülebildiği milli parkta, güzel görüntü oluştu.

4 / 11

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, elektrikli faytonlarla göl çevresinde gezinti yaptı, piknik alanlarında vakit geçirdi.

5 / 11

Ziyaretçiler, adeta renk cümbüşü yaşanan milli parkta ortaya çıkan manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

6 / 11

Ankara'dan arkadaşlarıyla Abant'a gelen Eren Aydın, AA muhabirine, ilk defa geldiği tabiat parkını çok beğendiğini söyledi.

7 / 11

Aydın, sonbaharla ayrı güzelliğe bürünen Abant'ın, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti.

8 / 11



9 / 11



10 / 11

