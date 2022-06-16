  • $17,3086
  • 18,1473
  • 1019.38
  • 2490.71

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:08

Abant Gölü Milli Parkı'nda uçurtma şenliği düzenlendi! İşte festivalden kareler

Abant Gölü Milli Parkı'nda düzenlenen şenlikte uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.