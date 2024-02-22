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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 17:25

900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı! Jeolojik inceleme başlatıldı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 4 gün arayla yaşanan heyelanlar sonucu ikiye ayrılan Günebakan köyünde inceleme yaptı. Hatipoğlu, jeolojik incelemeler sonrası 900 nüfuslu köyün boşaltılıp, boşaltılmayacağına karar verileceğini söyledi.

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