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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 09:22 |

9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi! Üsküdar'da toprak kayması!

Üsküdar'da iki binanın bahçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

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