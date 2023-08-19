  • $27,0717
  • 29,5254
  • 1644.53
  • 7513.29

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:45

8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor! Çankırı'da keşfedildi

Çankırı'da temmuz ayında başlayan ve 2023 yılı kazı sezonu çalışmalarının devam ettiği Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde şimdiye kadar 8,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen yaklaşık 100 fosil bulundu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.