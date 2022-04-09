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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:28

816 yıllık çivisiz camii, yıllara meydan okuyor

Hasbahçe Mahallesi`ndeki Göğceli Mezarlığı içinde yer alan Göğceli Camii, çivi kullanılmadan 'kurtboğazı' geçme tekniği ile inşa edildi.

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