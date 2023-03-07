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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2023 Salı 16:44

80 yıllık zeytin ağacı ikiye ayrıldı! Görenler gözlerine inanamadı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde, Samandağ ilçesindeki 80 yıllık zeytin ağacı ikiye ayrıldı.

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