80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! Türkiye semalarında görüntülendi

PARÇALANMA İHTİMALİ BULUNUYOR

Ayrıca bazı bilim insanlarının öngörülerine göre 8-13 Ekim tarihinde Güneş'e en yakın konumuna gelecek olan kuyrukluyıldızın Güneş'in sıcaklığı ve Güneş rüzgarları nedeniyle çok fazla ısınıp parçalanma ihtimali de bulunuyor.