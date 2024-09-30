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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 15:47

80 bin yılda bir ortaya çıkıyor! Türkiye semalarında görüntülendi

Bilim insanlarına göre 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebilecek olan C/2023 A3 kuyruklu yıldız, Türkiye'de gökyüzünde görülmeye başlandı.