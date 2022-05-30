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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:33

8 bin 200 yıllık köy yaşamı! Kadim uygarlıklara ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı

Kırklareli'nde Aşağıpınar arkeolojik kazılarında ortaya çıkan, 8 bin 200 yıl önceki insanların köy yaşamı ve tarımsal faaliyetleri 'Dal evler'de gelecek kuşaklara aktarılıyor.

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