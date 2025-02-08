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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2025 Cumartesi 10:21 |

78 yaşındaki adam ölmeden önce mezarını kazdı! Geceleri içinde yatıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan yaşlı adam, görenleri şaşırtıyor.

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