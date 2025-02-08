78 yaşındaki adam ölmeden önce mezarını kazdı! Geceleri içinde yatıyor

Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı.
Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.
Ahmet dedenin köyde çok sevildiğini anlatan köy muhtarı Yusuf Taşova ise "Köyde bütün kazılan mezarlarda emeği var. Herkese yardım etmiştir. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Allah uzun ömür versin" şeklinde konuştu.