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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 14:02

72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitirdi! Yeni hedefi arkeolog olmak

Edirne'de 72 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun olan hurdacı Şevki Kılıç, aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazanmak için üniversite sınavına hazırlanıyor.

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