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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:41

700 bin yıl sonra ortaya çıkarıldı! Harput Kalesi'nde heyecanlandıran keşif

Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5 bin yıllık Harput Kalesi'nde devam edilen iç kale kazı çalışmalarında 700 bin yıllık metal atölyesi gün yüzüne çıkartıldı.

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