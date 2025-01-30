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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:47 |

70 yılını denizde geçirdi ama... Limandan kopamıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 81 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, çocuk yaşta başladığı balıkçılığı bıraksa da denizden ve limandan ayrılamıyor. Ömrünü denize adayan Hiçsolmaz, bugün hala limana gelip balıkçı ağlarını tamir ederek mesleğini yaşatıyor.

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