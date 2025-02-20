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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 11:57 |

70 türde 300 binden fazla su kuşunu misafir ediyor! Göçmen kuşların Türkiye'deki durağı

Türkiye'nin önemli sulak alanlarına ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'deki kış ortası sayımında, bu yıl 70 türden yaklaşık 311 bin 945 su kuşu tespit edildi.

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