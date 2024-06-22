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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 13:57

7 yılda 1 milyon kişi ziyaret etti! 80 milyon yıllık

Bartın'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayalar, ilgi görüyor. Tabiat anıtı olarak turizme kazandırılan lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi ziyaret etti.

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