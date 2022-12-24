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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 14:40

7 yaşındaki oğluyla 'cep telefonu' sorununu yaşadı! Ara bulucuyla çözdü

İzmir'de yaşayan Adem Bingöl (33), interneti ve cep telefonunu uzun süre kullanması nedeniyle oğlu Rüzgar Çınar (7) ile yaşadığı sorunu kendi yöntemleriyle çözemeyince ara bulucuya başvurdu. Rüzgar'ın hafta sonu 1,5 saat, hafta içi yarım saat internet kullanmayı kabul etmesi üzerine ara buluculuk sözleşmesinin imzalanmasıyla baba-oğul anlaştı.

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