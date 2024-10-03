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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 10:35

69 yaşındaki kamyonetine gözü gibi bakıyor! Gören fotoğraf makinesine sarılıyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.