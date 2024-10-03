69 yaşındaki kamyonetine gözü gibi bakıyor! Gören fotoğraf makinesine sarılıyor

"Bir yere gittiğim zaman fotoğrafını çekiyorlar"





Sofuoğlu, yaşı nedeniyle kamyonetiyle ilgili bir vasiyeti de olduğunu kaydederek, şunları söyledi:





"Ben buradaki mezarda, o da üzerimde duracak. Belki çocuklarım satar, parçalar, onu bilemem. Film çekmek için satın almak istediler, 'Satmam.' dedim. Bakımlarını kendim yaparım. Üzerindeki motorunu bile kendim taktım. Benzinli olmasına rağmen dizel motor montaj ettim."