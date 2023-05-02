66 yaşındaki Ürdünlü, Fatih Sondaj Gemisi'nin maketini yaptı! Türkiye sevdalısı

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Ürdün'ün kuzeyinde Suriye sınırına yakın Harsa beldesinde yaşayan Ubeydat, tasarımları ve icatlarıyla birçok uluslararası ve yerel ödüle layık görülen bir mucit.

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Aynı zamanda bir Türkiye sevdalısı olan 66 yaşındaki Ubeydat, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in ve doğal gazın çıkarıldığı platformun maketini yaptı.

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AA muhabirine konuşan Ubeydat, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüne denk gelen 29 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanarak Karadeniz seferine çıkan Fatih Sondaj Gemisi'nin kendisi için de bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

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Ubeydat, "Ben mucidim. Bu tür başarılarla kıyaslanamam ve bunların ihtişamını ifade edecek bir şey de hayal edemiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Fatih Gemisi'ni Karadeniz'e uğurladığını gördüğümde gemiye uygun, içeriğiyle hemen hemen aynı bir maketle o anı ölümsüzleştirme fikri aklıma geldi." dedi.

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Geminin çeşitli unsurlarını neredeyse birebir ifade eden teknik bir model ortaya çıkardığını belirten Ubeydat, "Bu iş yaklaşık 3 haftamı aldı. Karadeniz'de doğal gaz keşfinin duyurulması ve gazın pompalanmaya başlamasıyla da sondaj platformunun maketini bir haftada tasarladım." diye konuştu.

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Makette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türkiye'nin uydu görüntüleri bulunuyor

Salih Ubeydat, maketin detaylarını şöyle anlattı:

"Gemide bir sondaj kulesi, iki boru taşıma vinci, bir helikopter ve pisti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalkınma ve icraatlarıyla ilgili konuşmalarının yayımlandığı bir radyo istasyonu mevcut. Makette Cumhurbaşkanı'nın Fatih Gemisi'ni uğurladığı anı gösteren bir ekran, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aranan bölgelerin haritası ile Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in uydu görüntüsü bulunuyor."

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Maketin 60 santimetre, sondaj kulesinin de 34 santimetre uzunluğunda olduğunu aktaran Ürdünlü mucit, "Gemi, aslına uygun olarak Türk bayrağı ile kaplı ve hareketli parçalardaki bir kontrol paneli aracılığıyla üzerinde çalışılıyor." dedi.

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Ubeydat, doğal gazın karaya aktarılmasını temsilen yanan bir sistemle çalıştığını ifade ederek, "Sondaj platformu 32x32 santimetre boyutlarında, yüksekliği de 33 santimetre. Platforma ek olarak üzerinde metan gazı püskürten borusu bulunuyor." bilgisini paylaştı.

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"Türkiye'yi ümmetin yüce kalelerinin sonuncusu olarak görüyorum"

Ubeydat, Türkiye sevgisine ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye'nin 20 yıldır kalkınmasını ve başarılarını takip ediyorum. Doğal gaz keşfi, başarıların en büyüğüdür. Teknik ve yaratıcı üslupla onu ifade ettim. Ben de tıpkı diğer Müslümanlar ve onurlu insanlar gibi bugünkü Türkiye'yi ümmetin yüce kalelerinin sonuncusu olarak görüyorum."

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Ubeydat, maket çalışmalarının yanı sıra patent ve icat alanında uluslararası ve yerel yarışmalarda birçok ödüle layık görüldü.

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Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Ödülü, Uluslararası Orta Doğu Buluş Fuarı Ödülü ve Abdulhamid Şoman Araştırma Ödülü Ubeydat'ın elde ettiği başarılar arasında yer alıyor.

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