  • $19,4726
  • 21,3933
  • 1243.6
  • 4625.13

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 13:53

66 yaşındaki Ürdünlü, Fatih Sondaj Gemisi'nin maketini yaptı! Türkiye sevdalısı

Ürdünlü ödüllü mucit Salih Ubeydat, Türkiye sevgisini ve Karadeniz gazının keşfinden duyduğu gururu Fatih Sondaj Gemisi'nin maketini yaparak gösterdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.