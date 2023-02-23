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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:41

66 ton ağırlığa dayanabiliyor! Önü TV ünitesi arkası deprem kabini

İzmir'de yaşayan Mustafa Tozan isimli vatandaş, eşinin deprem korkusu nedeniyle bir deprem kabini üretti. Kabinin 66 ton ağırlığa dayanabildiğini söyleyen Tozan, projenin patentini de aldı.

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