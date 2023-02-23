66 ton ağırlığa dayanabiliyor! Önü TV ünitesi arkası deprem kabini

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İzmirli emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, eşinin deprem korkusu nedeniyle deprem kabini üretti.

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Projenin fikir babasının eşi olduğunu söyleyen Tozan, "İzmir depreminde çok korktu ve ona bir kabin yapmamı istedi." dedi.

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Kendi evinde alanı verimli kullanmak için kabinin önünü televizyon ünitesi gibi tasarladığını söyleyen Tozan, talep gelince kişiye özel tasarımlar yapmaya başladığını söyledi.

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Tozan, çelikten yapılan ünitenin 66 tona kadar ağırlığa dayandığını belirtti. Dışı MDF kaplı ünitenin içi çarpmalara karşı önlem amacıyla döşeme kaplanmış. Kabinin içerisinde emniyet kemeri, şarj olabilir akü, led aydınlatma, şarj aleti ve siren bulunuyor.

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Kabinde yer alan sandığın içerisine de ihtiyaç duyulan malzemeler konulabiliyor.

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Projeyi mütevazı bir demir atölyesinde ve arkadaşının mobilya dükkanında tasarladığını belirten Tozan, kabini uzmanlara test ettirdiğini ve projenin patentini aldığını kaydetti.

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