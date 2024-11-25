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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 14:05

650 yıllık çınar fırtınaya dayanamadı! Anıt ağaç olarak tescil edilmişti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde olumsuz hava şartları etkili oldu. 650 yıllık çınar ağacı olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

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