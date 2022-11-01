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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 12:01

600 gramlık 'parmak bebek' yaşama tutundu! Yaşam şansı yüzde 1`in bile altındaydı

Mersin'de, 22 haftalıkken 600 gram ağırlığında 'prematüre' olarak dünyaya gözlerini açan Eylül bebek, 134 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

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