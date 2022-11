600 gramlık 'parmak bebek' yaşama tutundu! Yaşam şansı yüzde 1`in bile altındaydı

Eylül`ün 22. haftada doğduğunu aktaran Akçalı, şöyle devam etti: "Sadece Türkiye değil dünya genelini de düşündüğümüzde yaşam şansı çok azdı, yüzde 1`in bile altındaydı. Kalbi atan her bebeğe sonuna kadar müdahale ederiz. Biz şansı veririz, kullanır ya da kullanamaz... Bu tamamen ona bağlı olan bir şeydi. Eylül bebeğimize elimizden geldiği kadar şansı sonuna kadar verdik. Çok şükür o da bu şansı çok iyi kullandı. Annesinin karnında durduğu süre kadar da biz baktık ona."

Hayatı boyunca bu günleri unutamayacağını anlatan Akay, "Gece gündüz korktum, ağladım. Yaşayacağına inanmadım. Tüm doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun. Şu an çok mutluyum. 134 gün çok kötü geçti. Her telefon çaldığında `kızın öldü` diyecekler sanıyordum. Her gün aklımdaydı. Çok zor geçti." diye konuştu.