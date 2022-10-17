  • $18,592
  • 18,1112
  • 991.362
  • 3814.16

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:48

600 blokla ayağa kaldırılacak! Zeus Tapınağı toprak altından çıkarılıyor

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı'nın toprak altında kalan bölümünden çıkarılan ve büyük bölümü orijinalliğini koruyan yaklaşık 600 blok restore edildikten sonra tapınak, 1700 yıl sonra ayağa kaldırılmış olacak.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.