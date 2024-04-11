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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 14:41

60 yıllık gelenek! Göçle dağılan köyde bir araya geldiler

Aksaray'da 60 yıl önce göç vermeye başlayan ve zamanla 62 nüfusu kalan Salarıgödeler köyü sakinleri 60 yıllık gelenekle bir kez daha bayram kahvaltısında buluştu.

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