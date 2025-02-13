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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 15:22 |

60 yaşında pedal çevirerek sağlığını koruyor

Eskişehir'de 60 yaşında bisikleti hayatının merkezine koyan Atilla Yahşi, bu sayede birçok hastalıktan korunduğunu ve sağlıklı yaşam sürdüğünü dile getirdi.

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