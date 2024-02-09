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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 15:32

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağ yıkılmış ve kopan parçalar da doğal göl oluşturmuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, heyelanın devam edeceğini ifade edip bölgede incelemelerde bulundu.

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