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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 12:56

6 metrekarelik dükkanda 50 yıllık nostalji! Misafirlerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mehmet Kara, 6 metrekarelik dükkanında 5 bine yakın plak ve kaset sergiliyor. 50 yıl boyunca özenle biriktirdiği koleksiyonuna gözü gibi bakan Kara, dükkanına gelenleri adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

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