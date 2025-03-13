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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 13:00 |

56 yaşında doktor oldu! Ara verdiği eğitimini 38 yıl sonra tamamladı

Tıp fakültesi eğitimine 32 yıl ara verdikten sonra döndüğü İzmir Demokrasi Üniversitesinden 2024'te mezun olan Ahmet Öztürk, 56 yaşında beyaz önlüğünü giyip yeni mesleğine başladı.

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