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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:02

556 yıllık tarihi mescit! Bitlis'in Güroymak ilçesinde inanılmaz keşif

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde Diyâdinî Hâkimleri Dönemine ait 556 yıllık mescit tespit edildi. Mescit kitabesinin bölge ile ilgili şu ana kadar elde edilen en önemli delil olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, araştırma neticesinde adeta tarihi bir hazinenin ortaya çıktığını ifade etti.

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