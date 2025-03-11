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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 16:13 |

53 yıldır baba mesleğini aşkla sürdürüyor!

Şanlıurfa'da yaşayan 59 yaşındaki marangoz ustası Yaşar Birecikli, 53 yıldır baba mesleğini aşkla sürdürüyor. Toz ve talaş içinde çalışmalarını sürdüren usta, Ramazan mesaisinin kendilerini zorlamadığını söyledi.

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