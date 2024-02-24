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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:03

508 milyon lira değerinde! Gümrük Muhafaza ekipleri ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 508 milyon lira değerinde çeşitli ürün, eşya ve araç yakalandığını bildirdi. 150 milyon Türk Lirası tutarında da kamu zararı ortaya çıkarıldı.

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