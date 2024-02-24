508 milyon lira değerinde! Gümrük Muhafaza ekipleri ele geçirdi

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Mersin'de takibe alınan şüpheli konteynerin araç üzerinden indirildiği, araca aynı numarayı taşıyan başka konteynerin yüklendiği görüldü. Araçta, gümrüklenmiş değeri yaklaşık 311 milyon Türk lirası olan 322 bin güneş gözlüğü, 62 bin 200 dereceli gözlük, 15 bin güneş gözlüğü camı, 1400 oyuncak, 2 bin 350 şarjlı çocuk diş fırçası, 21 bin 950 tuşlu cep telefonu cinsi eşya tespit edildi.





Kocaeli'de de gerçekleştirilen operasyonda ise beyan edilmeyen 9 bin 413 hoparlör, 4 bin 550 manyetik akıllı şarj cihazı, 128 bin kablolu kulaklık, 5 bin AUX kablo,11 bin 960 UXB kablo, 2 bin telefon tutucu, 1500 mikrofon,13 bin 980 kamera koruyucu cam, 218 bin 320 karton kutu, 2 bin 390 MP3 player olmak üzere toplam 497 bin 547 kaçak eşya ele geçirildi.