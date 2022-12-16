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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 16:14

500 yıllık gelenek! '1001 Hatim' okumaları başladı

Erzurum'un 500 yıllık geleneği “1001 Hatim' okumaları Pir Ali Baba Türbesi'nde düzenlenen programla başladı. İslam alimi Pir Ali Baba'nın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 5 asır önce başlattığı Kur'an okuma geleneği, her yıl devam ettiriliyor.

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