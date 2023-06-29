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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 09:00

500 bin liralık altın dolusu çantayı polise teslim ettiler! Erzurumlu gençler buldu

Erzurum'da iki gencin dolaşırken çanta içinde bulup polise götürdüğü yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınlar, sahibine teslim edildi. Altını bulan gençlerden Ebubekir Ulu 'Altınları bulduğumuzda aklımdan ilk geçen haram lokma boğazımdan geçmemesiydi, gençlere de bunu tavsiye ederim. İnsanlık adına yaptık' dedi.

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