50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi

1 / 4

Antalya'da Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği Uluslararası Kum Heykel Festivali, bu sezon "Uzay" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Uzaya gönderilen Sputnik ve Apollo gibi bilinen roketlerin replikalarının sergileneceği alanın etkinlik kapsamında, "Yuri Gagarin", "Apollo 11 ve Neil Armstrong", "Hubble Uzay Teleskobu" ve "Mars'ta kolonileşme"yi konu edinen kum heykeller için 25 kum heykeltıraş 10 bin ton kum kullanarak çalışmalarına sürdürüyor.

2 / 4

Festival alanını gezenler, uzay ve insan konusunu işleyen heykellerin yanı sıra, uzay temalı "Star Trek", "Star Wars" gibi kült filmlerden esinlenilerek yapılacak heykelleri de görme şansı bulacak.

Festival direktörü Cem Karaca, serginin ana konusunu oluşturan kum heykellerin 2022 temasının, insanlığın uzaya ulaşmak için verdiği mücadeleyi yansıtacağını söyledi.

Karaca, Leonardo Da Vinci'nin tasarımlarından, insanlı ilk roket denemesini yapan Lagari Hasan Çelebi ile Galata Kulesi'nden kanatlı uçuş yapan Hazerfen Çelebi'ye, ilk uçağı yapan Wright kardeşlerden Sputnik 1 uydusu, Apollo 11 ve Space X'e uzanan uzay ve insan etkileşimini ele alacaklarını belirtti.

3 / 4

Geniş bir çerçevede insanları sıkmadan eğlendirerek, uzaya olan macerasını öğreten bir tema işlemek istediklerini vurgulayan Karaca, "Uzayla ilgili çekilmiş kült uzay filmlerinden sahneleri ve kahramanları canlandırdık. Heykeltıraşlarımız, heykellerin yapımına devam ediyor. 1 Mayıs itibarıyla tamamlayıp ziyarete açmayı planlıyoruz" dedi.

Cem Karaca, 50 metre uzunluğunda bin ton kum kullanılarak, alanda bir de rekor denemesi yapacaklarını ifade etti.