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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 14:35

50 metre uzunluğundaki kumda rekor denemesi

Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kum Heykel Festivali, yeni sezonda kapılarını 'Uzay' temasıyla açarken, alanda 50 metrelik kuma bir günde bu tema işlenerek rekor kırılmak isteniyor.

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