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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 14:45

50 köyle ulaşım sağlanamıyor! Rize ve Artvin beyaza büründü

Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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