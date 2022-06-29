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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 15:51

50 dakikalık yol 5 dakikaya inecek! Ağustos'ta açılıyor

Çanakkle-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde, bölünmüş yol ve tünel çalışmaları devam ediyor. Bölgede inceleme yapan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, 'Tünelin açılışıyla, yoğun trafikte, özellikle turizmin olduğu bu aylarda zaman zaman 50 dakika süren yolculuk, 5 dakikaya inecek' dedi.

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