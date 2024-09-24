50 bin euroluk haraç kurşunu! O anlar saniye saniye kaydedildi

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORUZ, NASIL VERELİM?"





Saldırganların, kendisini tanımadığı bir numaradan aradığını anlatan Z.Y, "Beni aradı dedi ki; 'Bu isimler senin çocukların mı?' 'Evet benimdir' dedim. 'Ben bu çocukları vuracağım' dedi. 'Sen kimsin' diye sorunca 'Ben Baran' dedi. Ben 'Direksiyondayım müsait değilim, müsait olduğum zaman ben seni ararım' dedim. Ertesi gün adam beni aradı, 19 dakika konuştu. 'Siz varlıklısınız; arsanız var, villanız var, arabanız var' dedi. 'Çocuklar bir arabayı satsın parayı bana göndersin.' 40 bin euro istedi, bu sabah da 50 bin yapmış." ifadelerini kullandı.





Z.Y, "Kardeşim sana bu parayı nerden getirelim, biz yabancı ülkede çalışmıyoruz ki, biz asgari ücretle çalışıyoruz. 20 bin lira para alıyoruz sana bu parayı nasıl getirelim." dedi.