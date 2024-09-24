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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 13:04

50 bin euroluk haraç kurşunu! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 50 bin euro haraç isteyen şüpheliler, Z.Y. isimli kişiyi, çocuklarının canıyla tehdit etti. İstedikleri haracı alamayan şüpheliler, Z.Y'nin önce evini ardından aracını kurşunladı. Kendisinden haraç isteyen şüphelileri tanımadığını söyleyen Z.Y, “Biz asgari ücretle çalışıyoruz. 20 bin lira para alıyoruz sana bu parayı nasıl getirelim.” dedi.