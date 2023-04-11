  • $19,2899
  • 21,0636
  • 1243.4
  • 5118.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:41

5 ilde otomobil kaçakçılığına yönelik 'Kontak' operasyonu! 369 şüpheliden 150'si yakalandı

Yurda kaçak getirdikleri araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satmakla suçlanan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen 'Kontak' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 369 şüpheliden 150'si yakalandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.