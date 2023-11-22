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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 16:34

5 günde hayalini kurduğu ahşap kamyonet yaptı! 35 bin lira harcadı

Trabzonlu inşaat ustası Serkan Çelik, atık ahşap malzemeler ve hurda kamyonet parçaları kullanarak 15 günde hayalini kurduğu ahşap kamyonet yaptı. Maçka ilçesinde yaşayan Çelik, yaklaşık 35 bin lira harcayarak çalışır vaziyetteki kamyoneti tamamladı.

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