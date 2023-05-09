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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 14:43

49 yıldır zamana ayar vererek teknolojiye kafa tutuyor! Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında

Sivas'ta saat tamirciliği yapan Erol Orta, 49 yıldır zamana ayar vererek teknolojiye kafa tutuyor.

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