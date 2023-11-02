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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 13:25

46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısı! Diyarbakır'da keşfedildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen arkeolojik kazıda, içinde 46 mezarın olduğu 1500 yıllık kilise kalıntısına ulaşıldı.

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