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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 09:25

445 milyon lira değerinde 49 araç ele geçirildi! Gümrüklerde lüks araç operasyonu

Gümrük muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon lira değerinde 49 araç ele geçirildi.

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